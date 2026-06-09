В Нальчике масштабно обновляют дорожную сеть микрорайона Горный

Преображение микрорайона Горный... В Нальчике дорожно-строительные работы ведут сразу на девяти улицах. Их общая протяженность – четыре с половиной километра. Проект призван решить давнюю проблему ям и разбитых проездов, на которую не раз жаловались жители.
В список обновления вошли улицы Гоголя, Балкарская, Бехтерева, Винницкая, Карашаева, Мечникова, Орджоникидзе, Ушанева и Чкалова. Все они соединяют частный сектор и многоквартирные дома с основными магистралями, поэтому их состояние критически важно для тысяч горожан. На некоторых участках ремонт идет с опережением сроков.
Так, на Чкалова и Ушанева асфальт уже уложили. На Орджоникидзе ведут демонтаж старых колодцев и люков. Одновременно укладывают асфальт на Мечникова. Все работы планируют завершить летом.
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