В Нальчике ликвидировали пожар в частном доме

В 21:30 24.04.2023 года поступило сообщение о том, что в г. Нальчик по ул. Иванова, произошел пожар в частном домовладении. По прибытии установлено, что горит кровля дома. В 21:44 пожар был локализован, 22:02 полностью ликвидирован. Удалось не допустить распространения пожара на соседние дома. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. В результате пожара пострадавших и погибших нет. На месте происшествия работали силы и средства ГУ МЧС России по КБР в количестве 23 человека и 5 единиц техники. Причина пожара и обстоятельства происшествия устанавливаются.