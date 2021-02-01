В Нальчике ликвидировали несанкционированную свалку





Очередную стихийную свалку ликвидировали подразделения администрации Нальчика. На этот раз в микрорайоне «Александровка».

Мусор копился месяцами. Заброшенные строения были буквально завалены бытовыми отходами. Несанкционированная свалка в «Александровке» привлекала птиц и целые стаи бездомных собак. Где-то поблизости прорвало водопроводную трубу, и местами образовались непроходимые лужи. К тому же стоял невыносимый запах, рассказывают жильцы соседних домов.

Мэрия Нальчика вмешалась в ситуацию, чтобы жители в прямом смысле не утонули в бытовых отходах, которые сами же и набросали. В итоге с этого участка вывезли аж 15 КАМАЗов мусора.

«Идёт снос старого фонда, и вот не доходя до контейнерной площадки люди просто на эту территорию выбрасывают мусор. Еще не факт то, что мы прочистили, простоит в таком состоянии месяц хотя бы», -говорит Олег Куранов, начальник отдела администрации г.Нальчика.

Островок старых построек барачного типа администрация города намерена снести в ближайшее время. Но пустовать это место не станет.

В скором времени эти бараки, как и вся грязь кругом, уйдут в небытие. На этом месте по проекту планируют построить два девятиэтажных дома.

Жители района мечтают о зоне отдыха, где можно было бы погулять и подышать свежим воздухом, особенно детям и пожилым.

Учитывая то, что часть территории принадлежит городу, эта идея кажется вполне осуществимой: места здесь хватит и для многоэтажек, и для сквера.