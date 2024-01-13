В Нальчике ко Дню российской печати наградили журналистов

Сегодня в стране отмечают День российской печати. В честь этого праздника в Нальчике, в Государственном концертном зале имени Темирканова чествовали журналистов, которые внесли значительный вклад в развитие отрасли.
День российской печати объединяет людей, которым принадлежит важнейшая роль – обеспечивать диалог между обществом и властью... Поздравление работникам СМИ от Главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова зачитал вице-премьер Марат Хубиев.
Журналистам вручили правительственные и ведомственные награды. Многие получили благодарственные письма.
Среди наград – и премия ГТРК «Кабардино-Балкария». Компания учредила ее в память о ведущем региональных «Вестей» Казбеке Геккиеве. Премию вручают журналистам за образцовое владение родным языком... Обязательная часть праздничной программы – выступления популярных в республике артистов.
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