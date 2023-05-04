В Нальчике ко Дню Победы взошли на Сарай-гору

Приближающемуся Дню Победы посвятили свой ежегодный поход участники регионального Молодежного клуба Русского географического общества «Альтаир». На этот раз они взошли на Сарай-гору.
Расположена она в окрестностях Нальчика – в 18 километрах от города. Название свое получила из-за своеобразной формы. Это высшая точка Мелового хребта.
Активисты использовали маршрут советских времен, кстати, один из самых популярных в былые годы среди пеших туристов – местных и приезжих. До горы участники добрались к вечеру. Там переночевали, а на следующее утро отправились к катакомбам. Известно, что в 19 веке здесь жили монахи-отшельники, и это был их монастырь.
Говорят, что в этом сооружении внутри горы было несколько этажей, но со временем из-за ветра и эрозии они обрушились. Но до сих пор это своего рода достопримечательность. После путешественники спустились по руслу реки до Герпегежа и отправились по домам.
https://t.me/vestikbr