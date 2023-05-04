home
Главная
>
Новости
>
В Нальчике ко Дню Победы взошли на Сарай-гору

В Нальчике ко Дню Победы взошли на Сарай-гору

04.05.2023 | 16:07
Приближающемуся Дню Победы посвятили свой ежегодный поход участники регионального Молодежного клуба Русского географического общества «Альтаир». На этот раз они взошли на Сарай-гору. Расположена она в окрестностях Нальчика – в 18 километрах от города. Название свое получила из-за своеобразной формы. Это высшая точка Мелового хребта. Активисты использовали маршрут советских времен, кстати, один из самых популярных в былые годы среди пеших туристов – местных и приезжих. До горы участники добрались к вечеру. Там переночевали, а на следующее утро отправились к катакомбам. Известно, что в 19 веке здесь жили монахи-отшельники, и это был их монастырь. Говорят, что в этом сооружении внутри горы было несколько этажей, но со временем из-за ветра и эрозии они обрушились. Но до сих пор это своего рода достопримечательность. После путешественники спустились по руслу реки до Герпегежа и отправились по домам.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных