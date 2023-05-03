В Нальчике ко Дню Победы провели турнир по вольной борьбе

В качестве почетных гостей пригласили общественных деятелей и представителей ветеранского движения, которые в прошлом были спортсменами.
На турнире собрались больше ста атлетов из Северной Осетии, Краснодарского края, а также из всех муниципалитетов Кабардино-Балкарии. Они боролись в 10 весовых категориях – от 57 до 125 килограммов. Посвятили состязания приближающемуся Дню Победы в Великой Отечественной войне.
Такой турнир организовали впервые, в дальнейшем его планируют сделать ежегодным. Победители получили награды и денежные призы. Определили и лучшего тренера соревнований.
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