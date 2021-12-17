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В Нальчике капитально ремонтируют вторую поликлинику

В Нальчике капитально ремонтируют вторую поликлинику

17.12.2021 | 15:52
Столь основательные работы в медучреждении проводят впервые за 30 с лишним лет. Помогла программа модернизации первичного звена здравоохранения. Здание, построенное в конце 80-х, во многом уже не отвечало современным требованиям. В поликлинике демонтировали напольное покрытие и обновили систему отопления. Помещения ремонтируют, учитывая то, какое оборудование в них будет работать. Ожидается, что капитальный ремонт завершат в августе следующего года. Между тем, принимать пациентов во второй поликлинике не прекращают. Ежедневно работает и кабинет, где можно сделать прививку от коронавируса.
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