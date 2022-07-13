В Нальчике капитально ремонтируют реабилитационный центр для детей “Намыс”

Новая отделка, оборудование и детская площадка... В Нальчике капитально ремонтируют Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Намыс".
За 20-летнюю историю это первое столь основательное обновление. Из республиканского бюджета направили два миллиона 600 тысяч рублей, и строители в июне приступили к работе. Начали с первого этажа. Больше половины уже сделали: заменили линолеум на плитку, установили новые двери в кабинетах, обновили внутреннюю отделку, купили новое оборудование.
Несмотря на ремонт, центр продолжает работать в обычном режиме. Воспитанники – ребята, которые оказались в непростой жизненной ситуации – проходят психологическую и медицинскую реабилитацию в классах на втором этаже – помещения обновили раньше. Впереди еще фасадные работы. Строители должны выполнить все намеченное до конца этого года.
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