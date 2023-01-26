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В Нальчике капитально отремонтируют восьмую школу

В Нальчике капитально отремонтируют восьмую школу

26.01.2023 | 16:01
В Нальчике приступают к капитальному ремонту восьмой школы. Здание построили еще до Великой Отечественной – в 1938 году. По словам директора Заремы Шереговой, за все это время ремонт здесь проводили только косметический. Потому попаданию в региональную программу развития образования чрезвычайно рады. В ходе ремонта восстановят внутренние и наружные стены, полы и потолки, заменят инженерные коммуникации. Сейчас определяют, где школьники будут учиться, пока идут восстановительные работы. Образовательный процесс обещают не прерывать. Ну а сам ремонт завершат до конца этого года.   https://t.me/vestikbr  
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