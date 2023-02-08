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В Нальчике капитально отремонтируют детскую художественную школу

В Нальчике капитально отремонтируют детскую художественную школу

08.02.2023 | 16:06
В детской художественной школе Нальчика идет урок рисования в младшей группе. Тема занятия – “Сказка”. Дети рисуют персонажей из литературных произведений и мультфильмов. В школе 350 воспитанников. Занимаются здесь ребята от семи до 16-ти лет. Изучают изобразительное и декоративно-прикладное искусство, мировую художественную культуру, этику и этикет, а главное – учатся переносить картины, возникающие в голове, в реальный мир… За более чем полувековую историю школа выпустила полторы тысячи юных художников. Среди учеников – члены Союза художников России, народные художники Кабардино-Балкарии, именитые скульпторы… Находится этот “храм искусства” в центре Нальчика – на ул.Пушкина. Ремонт в здании проведут по национальному проекту “Культура” - обновят классы, коммуникации и оборудование. Сейчас определяют, где воспитанники станут заниматься во время восстановительных работ. А их планируют начать уже в марте.   https://t.me/vestikbr
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