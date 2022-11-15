В Нальчике капитально отремонтировали улицу Головко

Нальчик в золотой листве особенно прекрасен. Сейчас она везде – на проезжей части и на тротуарах. Всю эту красоту отлично отражает ровный асфальт. Ул. Головко стала одной из самых благоустроенных в столице Кабардино-Балкарии, ее отремонтировали капитально – впервые за 50 лет.
Улица, носящая имя адмирала Арсения Головко, входит в число основных магистралей столицы республики. Движение транспорта здесь крайне интенсивное. Начинается трасса в курортной зоне. На ней же расположены важные социальные объекты: учебные заведения, административные и торговые здания, медицинские центры. Долгие годы техническое состояние дороги не соответствовало требованиям. По поручению Главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова администрации Нальчика выделили средства, и транспортную артерию привели в нормативное состояние.
Почти два с половиной километра от пр.Шогенцукова до ул.Матросова полностью преобразились. На Головко теперь не только новый асфальт. Хотя именно “дорожная одежда” заслуживает особого внимания. Сделана она из особой щебеночно-мастичной смеси, которая отличается повышенной износостойкостью. Кроме того, вся трасса стала четырехполосной.
На Головко установили бордюры, обновили тротуары и парковочные комплексы. К большинству домов в частном секторе обустроили подъезды. Помимо этого, создали систему уличного освещения.
Современные светодиодные лампы и никаких лишних проводов... По программе “Чистое небо” большинство коммуникаций ушло под землю. А на поверхности установили больше 150 фонарных столбов. Появились и новые остановки. К примеру, на пересечении с ул. Шортанова – рядом с больничным городком.
Главной целью столь масштабного проекта было повысить уровень безопасности дорожного движения. А значит, увеличить пропускную способность и снизить аварийность. Это особенно актуально, так как здесь расположена школа. Территорию, которая прилегает к образовательному учреждению, огородили и установили современные системы регулировки движения.
Капитальный ремонт на Головко провели комплексный. Специалисты говорят: именно такой подход обеспечивает лучший результат. Все работы практически завершены. Осталось, как говорится, навести красоту. Чтобы придать улице более эстетичный вид и выразительность, дорожники планируют обустроить еще и «зеленую зону».
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