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В Нальчике капитально отремонтировали первую гимназию

В Нальчике капитально отремонтировали первую гимназию

01.02.2023 | 15:59
Семиклассники первой гимназии изучают стихотворение Николая Некрасова “Размышления у парадного подъезда”. Урок литературы проходит в обновленном кабинете. В середине января образовательное учреждение вновь открыло двери после капитального ремонта. Здание, построенное в 1961 году, ремонтировали неоднократно, но капитального восстановления не было. На этот раз работы провели в рамках программы по развитию образования в Кабардино-Балкарии. За 10 месяцев специалисты сделали немало: оштукатурили стены, заменили двери и окна, отремонтировали крышу, установили новые канализационные и водопроводные трубы, обновили технику и мебель. В период ремонта уроки проводили в 23-й школе. Теперь в родных классах на стенах – портреты государственных деятелей и необходимые для занятий таблицы. В кабинетах – проводной интернет, а в столовой – новое оборудование, работающее по самым современным стандартам. Для 720 учащихся гимназии создали полноценное образовательное пространство. А вскоре здесь откроется и Центр детских инициатив.   https://t.me/vestikbr
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