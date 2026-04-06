В Нальчике капитально обновляют улицу Байсултанова

В Нальчике капитально ремонтируют улицу Байсултанова. В рамках проекта планируют заменить бордюры, обновят дорожное покрытие и тротуары, съезды и площадки. Кроме того, установят новое уличное освещение.
Она берет свое начало от Площади комсомольцам, павшим в боях за Родину, до улицы Тарчокова и считается одной из центральных в микрорайоне Горный. В реконструкции улица имени Героя Советского Союза Алима Байсултанова нуждалась давно. К восстановлению приступили благодаря дорожному фонду республики. Подрядчики в настоящий момент демонтируют старое асфальтобетонное покрытие… Впереди замена бортовых камней, дорожной одежды с устройством выравнивающего и верхних слоев асфальтобетонного покрытия.
Благоустроят также тротуары, съезды и площадки. Протяженность объекта – более одного километра. Проектом предусмотрен и демонтаж деревьев. Мера вынужденная, подчеркивают в администрации Нальчика. Связано это с тем, что проезжую часть намерены расширить до четырех полос и обустроить так называемые карманы для общественного транспорта.
Взамен вырубленных деревьев высадят новые и в большем количестве. В рамках работы по обустройству дороги на проезжую часть нанесут разметку, установят знаки и пешеходные ограждения. Завершить капитальный ремонт улицы Байсултанова планируют в августе.
