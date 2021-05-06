В Нальчике к 2022 году отремонтируют 20 улиц





В Нальчике отремонтируют 20 улиц общей протяженностью 25 километров. Такую задачу в мэрии города поставили к 22 году. В списке «на ремонт» — территории как в центре столицы республики, так и на ее окраинах, в том числе проспекты Ленина, Кулиева и Шогенцукова. Одними из первых приведут в порядок улицу Тарчокова и Театральный переулок, который к ней примыкает. На этих участках – оживленное движение транспорта, а потому полотно решили расширить. Установят новые бордюры и фонари. Также в ближайшей перспективе планируют обновить Головко, Профсоюзную, Канукоева, Хмельницкого и другие улицы. А вот реконструкцию Тлостанова уже завершили: дорогу увеличили до четырех полос, а также провели новую линию бытовой канализации. В мэрии добавили, что уже к концу 24-го года в Нальчике отремонтируют почти 90 процентов городских трасс.