В Нальчике полицейские изъяли полтора килограмма наркотиков

Почти полтора килограмма наркотиков изъяли в Нальчике правоохранители Кабардино-Балкарии. По данным пресс-службы МВД, операцию провели во дворе одного из домов по пр.Ленина. Там задержали двух уроженцев одной из республик ближнего зарубежья. Молодым людям – 23 года и 30 лет. В ходе осмотра съемной квартиры оперативники обнаружили порошок бежевого цвета. Как позже установила экспертиза, это был героин массой 1410 граммов. Подозреваемые признались, что приехали в Кабардино-Балкарию, чтобы продавать его с помощью тайников. Мужчин арестовали и возбудили уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Возможное наказание – от 15-ти до 20-ти лет лишения свободы или пожизненное заключение.