В Нальчике издали третью часть романа Мухамеда Кармокова “А тополя все растут”

Особо был востребован у читателей роман-дилогия “А тополя все растут”. Он вышел в свет в Москве еще в советские годы и рассказал о трагической любви юной девушки Аслижан. Однако немногие знали, что есть еще и третья часть. Ее издали уже в нынешнем столетии – в 2007-м году. Теперь, спустя полтора десятка лет, книгу представили публике снова.
В издательстве Марии и Виктора Котляровых вновь увидел свет и роман “Последний из ушедших” - о событиях времен Кавказской войны. Автор – выдающийся абхазский писатель Баграт Шинкуба.
Добавим, книги выпустили в рамках новой серии, которую решили назвать просто – “Библиотека избранного”.
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