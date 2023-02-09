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В Нальчике издали третью часть романа Мухамеда Кармокова “А тополя все растут”

В Нальчике издали третью часть романа Мухамеда Кармокова “А тополя все растут”

09.02.2023 | 16:42
Особо был востребован у читателей роман-дилогия “А тополя все растут”. Он вышел в свет в Москве еще в советские годы и рассказал о трагической любви юной девушки Аслижан. Однако немногие знали, что есть еще и третья часть. Ее издали уже в нынешнем столетии – в 2007-м году. Теперь, спустя полтора десятка лет, книгу представили публике снова. В издательстве Марии и Виктора Котляровых вновь увидел свет и роман “Последний из ушедших” - о событиях времен Кавказской войны. Автор – выдающийся абхазский писатель Баграт Шинкуба. Добавим, книги выпустили в рамках новой серии, которую решили назвать просто – “Библиотека избранного”.   https://t.me/vestikbr
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