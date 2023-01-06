В Нальчике издали книгу к 80-летию освобождения территории от фашистских захватчиков

Год только начался, а в издательстве Виктора и Марии Котляровых работа кипит. Одна за другой в свет вышли три новые книги. История, литература и зоология - все они совершенно разных направлений и жанров.
Чтобы выпустить в свет “Хронику битвы за Кавказ”, потребовалось больше полугода, рассказывает издатель Виктор Котляров. Книга компактная, на обложке памятник героям обороны Приэльбрусья. Содержание анализировал историк Олег Опрышко. Посвятили издание 80-летию освобождения Кавказа от фашистских захватчиков.
Это небольшая энциклопедия крупных событий. Тираж – две тысячи экземпляров, которые наверняка пригодятся в школах на уроках истории. Еще одна книжная новинка посвящена творчеству Али Шогенцукова. Составитель – хранитель мемориального музея-квартиры поэта Марьяна Шакова. В сборнике представлены исследования ученых Андрея Хакуашева и Заура Налоева.
Еще одно издание нового года – “Уштулу. У гнезда бородача” - смогло совместить науку и литературный слог. Книга увлекательно рассказывает о птицах семейства ястребиных и развеивает мифы, которые издавна сопровождают пернатых. Здесь также много любопытных снимков, которые иллюстрируют жизнь птиц, занесенных в Красную книгу.
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