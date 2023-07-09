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В Нальчике из-за непогоды повреждены линии электропередач

В Нальчике из-за непогоды повреждены линии электропередач

09.07.2023 | 12:18
Почти во всех районах городского округа к настоящему времени восстановлено электро и водоснабжение. В с. Адиюх, больше всего пострадавшем от шквального ветра, ситуация стабилизируется. На месте работает более 10 единиц техники и 30 специалистов Россети СК. Расчисткой территории от упавших деревьев и мусора после сильного ветра в полном составе занимаются сотрудники Горзеленхоза и работники коммунальных служб города. Таймураз Ахохов: Совместно с коллегами проводим полную ревизию поврежденных участков. Ситуация остаётся на контроле.   https://t.me/vestikbr
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