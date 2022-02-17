В Нальчике и Тырныаузе появятся библиотеки нового поколения

Открытие модельных муниципальных библиотек осуществляется в рамках федерального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура». В прошлом году библиотеки нового поколения появились в Нальчике и Хатуее. Они были переоборудованы под современный многофункциональный информационно-культурный центр. В текущем году планируется модернизировать три модельные библиотеки: одну в Тырныаузе и две в Нальчике, - сообщает пресс-служба министерства культуры КБР. В ходе модернизации отремонтируют помещения, будет создано современное библиотечное пространство и подключен интернет. Также планируется обновление книжного фонда и закупка новой мебели. В библиотеках нового поколения будет доступна 3-D техника и программы виртуальной реальности. Для проведения встреч городских молодежных объединений создадут кино и книжные клубы.