В Нальчике и Прохладном работает социальное такси

В столице республики услугу предоставляет Центр социального обслуживания населения. Машину приобрели по программе «Доступная среда». Салон рассчитан на два инвалидных кресла. Вмещаются и несколько сопровождающих. Также есть запасная коляска, которой пользуются при необходимости.
В прошлом году в Нальчике выполнили около четырёхсот заявок. Воспользоваться услугой могут участники Великой Отечественной и их сопровождающие, инвалиды, в том числе дети, маломобильные граждане старше 75-ти. Для этого нужно позвонить по телефону, который сейчас на экране.
https://t.me/vestikbr