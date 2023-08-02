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В Нальчике и Майкопе открылись выставки произведений художников из КБР Якуба и Сияры Аккизовых

В Нальчике и Майкопе открылись выставки произведений художников из КБР Якуба и Сияры Аккизовых

02.08.2023 | 15:56
«Здесь – Сейчас» – так называется арт-проект Керима Аккизова, в экспозицию которого вошли 48 картин. Они выполнены в разных стилях и жанрах: от графики и живописи, до коллажей и инсталляций. Из всех художников Керим Аккизов, пожалуй, больше всех любит экспериментировать, отмечают его коллеги. Он пишет маслом и акрилом на картоне, дереве, фанере, холсте… В одном случае с помощью гипса придаёт объем нарисованным цветам, в другом – на портрете в роли пуговиц выступают обычные канцелярские кнопки. Есть у художника и инсталляции. Например, стол, на котором стоят кубики с изображениями на гранях. О работах Керима Аккизова и его коллег по цеху говорил и гость вечера, представитель Российской Академии художеств Сергей Ступин. Творческий потенциал мастеров кисти в Кабардино-Балкарии огромен, отметил он. Как отметили на выставке, Керим Аккизов активно занимается и общественной деятельностью. Недавно он вошел в состав Института развития города «Платформа» при администрации Нальчика. А в Северокавказском филиале Государственного музея искусства народов Востока в эти дни открылась выставка произведений Якуба и Сияры Аккизовых. Экспозицию приурочили к юбилею художницы из Кабардино-Балкарии. «Укрощение иллюзий». Именно так назвали экспозицию. Она собрала более 40 полотен, написанных авторами в разные годы. Выставка Якуба и Сияры Аккизовых открыта для посещения до 7 августа. Организовали ее Министерство культуры России, филиал Государственного музея Востока и Союз художников КБР. А экспозицию Керима Аккизова в Нальчике можно увидеть до конца августа.   https://t.me/vestikbr
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