В Нальчике и Чегемском районе отметили 105-летие народного поэта КБР Кайсына Кулиева

“Мир и радость вам, живущие, не от ваших ли забот жизнь идет, земля цветет, существует в мире сущее…” Сто пять лет исполнилось со дня рождения автора этих знаменитых строк – народного поэта Кабардино-Балкарии Кайсына Кулиева.
В честь юбилейной даты в республике проводят целую серию торжеств. Приехали на них работники культуры из разных регионов и стран. Сегодня в Нальчике у памятника поэту на проспекте его имени собрались десятки людей: представители органов власти и творческих союзов, знатоки литературы. К монументу выдающемуся мастеру слова возложили цветы.
Цветы легли и к памятнику Кайсыну Кулиеву и Алиму Кешокову в парке Чегема. Делегация отправилась сюда сразу после митинга в столице республики. Собравшиеся говорили о творческом и жизненном пути народного поэта Кабардино-Балкарии, в частности о его жизни в Киргизии – там он провел больше 10 лет.
Участники “встреч памяти” пришли и к мемориальному дому-музею Кулиева в Чегеме. Они побывали на месте, где покоится поэт... Одна часть дома-музея – мемориальная: рабочий кабинет, гостиная, спальня, флигель... Вторая – литературная. Всего больше трех тысяч экспонатов. Наиболее ценные – вещи самого Кулиева.
Здесь же хранятся произведения Кайсына, переведенные на разные языки мира. Сам музей открыли в ноябре 87-го – через два года после ухода автора из жизни.
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