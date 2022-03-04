В Нальчике грубое нарушение ПДД едва не спровоцировало ДТП с участием ребенка

Грубое нарушение Правил дорожного движения едва не спровоцировало ДТП с участием несовершеннолетнего. Видео предоставил полицейским один из жителей Нальчика. На кадрах видно, как на пересечении улиц Чернышевского и Головко водитель автомобиля «ВАЗ-2107», не дожидаясь зеленого сигнала светофора, объезжает все автомобили по встречной и пересекает перекресток, на котором в это время был пешеход-подросток. Удалось выяснить, что за рулем «семерки» находился 24-летний житель столицы республики. Водителя уже привлекли к ответственности.