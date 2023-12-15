В Нальчике говорили о республиканском проекте «Дети Героев»

Тему обсудили на встрече, которую Глава КБР Казбек Коков сегодня провел с министром просвещения и науки Анзором Езаовым и своим советником Николаем Мироновым. Отмечено, что в республике в рамках проекта создали комплексную, в том числе цифровую систему мониторинга состояния обучающихся в дошкольных, общеобразовательных и средних профессиональных организациях. Подход индивидуальный, к тому же специалисты оценивают возможные факторы риска. В работе задействованы классные руководители, педагоги-психологи, завучи, руководители управлений образования… Изначально программу создали для поддержки детей участников СВО, но сейчас удалось ее масштабировать и охватить всех учащихся. Цель проекта – окружить ребят вниманием и заботой, помочь в учебе и преодолении трудностей, с которыми они могут столкнуться. С нового года такую же систему планируют применять в детских садах и колледжах… За дополнительной помощью обучающиеся и члены их семей смогут обратиться в Центр психолого-медико-социального сопровождения. Там специально создают Центр семейного консультирования. Также в республике собираются открыть Реабилитационный центр для участников спецоперации и членов их семей и, помимо этого, запустить новые программы реабилитации для несовершеннолетних.