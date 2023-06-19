home
Главная
>
Новости
>
В Нальчике говорили о поддержке молодых педагогов

В Нальчике говорили о поддержке молодых педагогов

19.06.2023 | 15:56
Пригласили представителей учебных заведений из всех районов Кабардино-Балкарии. Стратегическая сессия – один из шагов по созданию в стране единой системы научно-методического сопровождения работников образования. Сформируют ее в соответствии с вековыми традициями российского образования. И в то же время она будет отвечать современным реалиям. Такие встречи запланировали во всех регионах Северного Кавказа.  После Кабардино-Балкарии представители МГПУ выступят в Северной Осетии. Московские методисты пообщаются с региональными педагогами, чтобы яснее понять их профессиональные потребности. Выводы используют при создании единой федеральной системы научно-методического сопровождения. https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных