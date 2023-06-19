В Нальчике говорили о поддержке молодых педагогов

Пригласили представителей учебных заведений из всех районов Кабардино-Балкарии. Стратегическая сессия – один из шагов по созданию в стране единой системы научно-методического сопровождения работников образования. Сформируют ее в соответствии с вековыми традициями российского образования. И в то же время она будет отвечать современным реалиям.
Такие встречи запланировали во всех регионах Северного Кавказа. После Кабардино-Балкарии представители МГПУ выступят в Северной Осетии. Московские методисты пообщаются с региональными педагогами, чтобы яснее понять их профессиональные потребности. Выводы используют при создании единой федеральной системы научно-методического сопровождения.
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