В Нальчике готовят восьмиэтажный корпус ГКБ N1 под резервный госпиталь для больных коронавирусом





Минздрав Кабардино-Балкарии готовит восьмиэтажный корпус городской клинической больницы N1 в Нальчике под резервный госпиталь для больных коронавирусом, сообщает пресс-служба главы КБР. В здании будут развернуты 200 коек, из которых 156 оснащены кислородной подводкой, 20 – реанимационные. Кроме того, здесь установят компьютерный томограф, что позволит оперативно обследовать пациентов с коронавирусом. Для электроснабжения тяжелой медтехники в больнице проводят отдельную линию электропередачи. Отмечу, что на сегодняшний день в четырех функционирующих госпиталях КБР развернуто 930 коек. По данным регионального оперштаба, на стационарном лечении сейчас более 700 пациентов. Новых случаев заражения сегодня 90, выздоровевших 82, 5 человек скончались.