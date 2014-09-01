В Нальчике готовят к открытию автовокзал «Северный»





Автовокзал «Северный» в Нальчике – на стадии открытия. Сегодня с его возможностями знакомились водители городских маршрутных линий, а также руководители автопредприятий, занятых пассажирскими перевозками. Два новых вокзала строили по федеральной программе «Развитие внутреннего и въездного туризма». На «Северном» уже почти все готово к старту. Находится он, напомню, при въезде в город со стороны Шалушки. В частности, согласованы подъездные пути, по которым будет двигаться пассажирский транспорт. По ним и проехали сегодня водители автобусов и такси. Предварительная дата открытия «Северного» — 14 августа. По «Южному», который находится в районе «Дубки», согласования со структурами, отвечающими за федеральные трассы, продолжаются.