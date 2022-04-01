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В Нальчике единороссы организовали встречу представителей молодежных объединений

В Нальчике единороссы организовали встречу представителей молодежных объединений

01.04.2022 | 15:50
В Нальчике единороссы организовали встречу представителей молодежных объединений. Обсуждали вопросы совместных действий в реализации молодежной политики. Пригласили волонтеров, общественных активистов, студентов. Перед ними выступали авторитетные в различных областях люди – работники культуры, спортсмены, журналисты. Они говорили о необходимости объединяться в решении общих задач. Как пример привели ситуацию с ковидом: справиться с болезнью удастся, если как можно больше людей сделают прививки... Такие дискуссии партийцы намерены проводить на постоянной основе.
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