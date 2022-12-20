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В Нальчике двум жителям республики, пострадавшим на производстве, передали ключи от авто

В Нальчике двум жителям республики, пострадавшим на производстве, передали ключи от авто

20.12.2022 | 10:50
В преддверии Нового года – новые машины… В Нальчике двум жителям республики, пострадавшим на производстве, передали ключи от авто. Церемонию организовали в региональном отделении Фонда социального страхования. Машины положены по закону. “Лады-Гранты” адаптировали под физические возможности получателей. Оба в разное время травмировали ноги, а потому машины снабжены автоматической коробкой передач и особым механизмом ручного управления. Житель Малки Ахмед Карданов работал на птицефабрике “Зольская”. В 93-м получил множественные травмы на производстве. Это уже четвертая машина, которую ему выделяет государство. Обладателем новой “Гранты” стал и Фица Дышеков из Атажукино. Травму он получил еще в середине 70-х, когда трудился в сельхозкооперативе “Восток”. Для него это тоже четвертое авто. Срок эксплуатации машины – семь лет, затем ее должны поменять.   https://t.me/vestikbr
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