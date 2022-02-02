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В Нальчике демонтируют новогодние елки

В Нальчике демонтируют новогодние елки

02.02.2022 | 16:06
Накануне в Нальчике на площади Согласия начали демонтировать новогоднюю елку. В столице Кабардино-Балкарии это дерево, как и другие, установленные в людных местах, простояло больше месяца. В 2022-м жители могли рекордно долго любоваться символами зимнего праздника. Такую возможность предоставили сразу в нескольких точках на проспекте Ленина, а также на «Горной», в Вольном Ауле и «Дубках». Вместе с елками «уходят в прошлое» и пластиковые фигуры, которые разместили в местах отдыха в преддверии Нового года. Но уже в следующем декабре они наверняка вновь порадуют горожан своим обликом.
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