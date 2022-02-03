В Нальчике дан старт ремонту проспекта Кулиева

Ремонтные работы по проспекту являются частью комплекса мероприятий, приуроченных к празднованию 100-летия образования Кабардино-Балкарской Республики. В рамках работ будет проведён ремонт проезжей части, заменено уличное освещение, а также установлены новые остановочные павильоны, благоустройство пешеходных зон будет произведено с использованием тротуарной плитки. Предусмотрены также работы по уширению проезжей части по ул. Шортанова при подъезде к проспекту Кулиева с установкой светофорного объекта для упорядочения движения. Работы по ремонту проспекта Кулиева планируется завершить в августе текущего года.