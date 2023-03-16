В Нальчике чествовали заслуженную артистку КБР Мадину Каширгову

Мадина Каширгова прикоснулась к музыке полвека назад, когда начала заниматься в музыкальной школе по классу национальной гармоники. После были нальчикское музучилище и Астраханская консерватория.
Сотрудничала с симфоническим оркестром госфилармонии. Стала преподавать в колледже культуры и искусств. Обучила больше 80-ти музыкантов, многие из которых стали лауреатами и дипломантами всероссийских и международных конкурсов. Среди воспитанников Мадины Каширговой Тимур Лосанов, Али Лигидов, Аслан Дудар…
Мадину Каширгову неоднократно отмечали наградами за высокое педагогическое мастерство. В 2015-м она была удостоена звания «Заслуженный артист Кабардино-Балкарии», а в 18-м стала лауреатом правительственной премии «Душа России»… Чествование в Государственном концертном зале решили приурочить к Году педагога и наставника, которым объявлен 2023-й.
На вечере выступала не только сама педагог вместе с коллегами из симфонического оркестра, но и ее ученики, а также известные в республике вокалисты и танцевальные коллективы.
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