В Нальчике чествовали ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 92-9З годов

Церемонию провели в министерстве по делам национальностей и общественным проектам.
Ветеранам вручили медали Республики Абхазия в честь 30-летия победы в Отечественной войне. Юбилей, напомню, отметили в сентябре. В начале 90-х на помощь братскому народу из Кабардино-Балкарии отправились около полутора тысяч жителей. 59 добровольцев погибли в боях, еще трое пропали без вести. 12 человек награждены медалями «Герой Абхазии», шесть из них – посмертно.
Сегодня в республике живут около 500 абхазских добровольцев. Часть их них получила награды во время поездки в Абхазию на празднование юбилея. 15-ти ветеранам вручили медали в зале министерства. Остальные получат их в ближайшее время, заверили в Союзе абхазских добровольцев.
