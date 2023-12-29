В Нальчике чествовали ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 92-9З годов

29.12.2023 | 16:12
Церемонию провели в министерстве по делам национальностей и общественным проектам. Ветеранам вручили медали Республики Абхазия в честь 30-летия победы в Отечественной войне. Юбилей, напомню, отметили в сентябре. В начале 90-х на помощь братскому народу из Кабардино-Балкарии отправились около полутора тысяч жителей. 59 добровольцев погибли в боях, еще трое пропали без вести. 12 человек награждены медалями «Герой Абхазии», шесть из них – посмертно. Сегодня в республике живут около 500 абхазских добровольцев. Часть их них получила награды во время поездки в Абхазию на празднование юбилея. 15-ти ветеранам вручили медали в зале министерства. Остальные получат их в ближайшее время, заверили в Союзе абхазских добровольцев.   https://t.me/vestikbr  
