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В Нальчике чествовали победителей конкурса “Человек. Природа. Космос”

В Нальчике чествовали победителей конкурса “Человек. Природа. Космос”

11.10.2022 | 22:27
Сегодня в Нальчике чествовали победителей конкурса “Человек. Природа. Космос”, который организовала Российская академия художеств среди региональных живописцев, графиков и скульпторов. Творческое состязание посвятили к 265-летию академии и столетию Кабардино-Балкарии. Победителей оказалось восемь. Выставку их работ провели с начала октября в Национальном музее Кабардино-Балкарии. Также в экспозиции представили свои картины академики и почетные члены Российской академии художеств из Кабардино-Балкарии… Победителям конкурса награды вручил вице-президент профессионального объединения деятелей изобразительного искусства России Андрей Бобыкин. Сам конкурс состоялся минувшим летом при участии Союза художников Кабардино-Балкарии. Заявки подали два с половиной десятка мастеров республики.   https://t.me/vestikbr
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