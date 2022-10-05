В Нальчике чествовали лучших учителей Кабардино-Балкарии

Лучших учителей республики чествовали сегодня в Нальчике во Дворце творчества детей и молодежи. В зале собрались те, кто ежедневно отдает себя обучению и воспитанию детей и тем самым приносит неоценимую пользу обществу.
За многолетний добросовестный труд были отмечены десятки специалистов. Им передали благодарности и грамоты из Государственной Думы, министерства просвещения России и парламента Кабардино-Балкарии. Были вручены ведомственные награды и дипломы лауреатов профессиональных конкурсов. Выступавшие вспоминали своих любимых учителей и благодарили их за труд.
На форуме вспомнили и о тех, кто в нынешнем году добился значительных успехов во всероссийских конкурсах и кто за профессиональные успехи был удостоен наград и премий...
Праздник в честь Дня учителя украсила концертная программа, в которой выступили популярные в республике артисты.
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