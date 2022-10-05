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В Нальчике чествовали лучших учителей Кабардино-Балкарии

В Нальчике чествовали лучших учителей Кабардино-Балкарии

05.10.2022 | 22:22
Лучших учителей республики чествовали сегодня в Нальчике во Дворце творчества детей и молодежи. В зале собрались те, кто ежедневно отдает себя обучению и воспитанию детей и тем самым приносит неоценимую пользу обществу. За многолетний добросовестный труд были отмечены десятки специалистов. Им передали благодарности и грамоты из Государственной Думы, министерства просвещения России и парламента Кабардино-Балкарии. Были вручены ведомственные награды и дипломы лауреатов профессиональных конкурсов. Выступавшие вспоминали своих любимых учителей и благодарили их за труд. На форуме вспомнили и о тех, кто в нынешнем году добился значительных успехов во всероссийских конкурсах и кто за профессиональные успехи был удостоен наград и премий... Праздник в честь Дня учителя украсила концертная программа, в которой выступили популярные в республике артисты.   https://t.me/vestikbr
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