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В Нальчике чествовали лучших работников здравоохранения

В Нальчике чествовали лучших работников здравоохранения

16.06.2023 | 21:05
Врачи, фельдшеры, медсестры, санитары – все те, кто посвятил себя сохранению здоровья и жизни человека. Сейчас в этой сфере в Кабардино-Балкарии трудятся больше 17-ти тысяч человек... Приветственный адрес от имени Казбека Кокова зачитал руководитель Администрации Главы республики Мухамед Кодзоков. Поздравить медиков с приближающимся праздником пришли депутаты парламента, члены правительства, представители общественных организаций. Лучшим работникам системы здравоохранения вручили республиканские и ведомственные награды.
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