В Нальчике чествовали лучших работников здравоохранения

Врачи, фельдшеры, медсестры, санитары – все те, кто посвятил себя сохранению здоровья и жизни человека. Сейчас в этой сфере в Кабардино-Балкарии трудятся больше 17-ти тысяч человек... Приветственный адрес от имени Казбека Кокова зачитал руководитель Администрации Главы республики Мухамед Кодзоков. Поздравить медиков с приближающимся праздником пришли депутаты парламента, члены правительства, представители общественных организаций. Лучшим работникам системы здравоохранения вручили республиканские и ведомственные награды.