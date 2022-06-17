В Нальчике чествовали лучших медработников Кабардино-Балкарии

В зале – врачи, медсестры, фельдшеры, санитары… Независимо от времени суток, в будни и праздники они на посту – спасают жизни людей. Приветственный адрес от имени Казбека Кокова зачитал руководитель Администрации Главы Кабардино-Балкарии Мухамед Кодзоков. О роли медицинских работников в жизни общества говорили представители различных ветвей власти. За добросовестный труд лучшим работникам системы здравоохранения вручили грамоты, а также благодарности парламента и правительства республики. На сцене выступили известные артисты. Большинство песен они посвятили медикам.