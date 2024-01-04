В Нальчике благоустроили сквер на пересечении улиц Осетинской и Кабардинской

04.01.2024 | 15:27
Новые тротуарные дорожки, фонари и скамейки... Сквер в центре города – на пересечении Осетинской и Кабардинской – небольшой, но уютный. Теперь, после обновления, он вновь становится востребованным у горожан. Сквер обрел новую жизнь благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда». В региональном Минстрое говорят: в прошлом году он помог обновить 59 общественных пространств и 110 дворов многоэтажек. В этом году в Кабардино-Балкарии собираются благоустроить еще сто дворовых территорий и полсотни общественных пространств. Ну а сквер на пересечении Осетинской и Кабардинской предстанет во всей красе уже весной: помимо вечнозеленых – елей, сосен и кипарисов – здесь прижились лаванда и барбарис.   https://t.me/vestikbr
