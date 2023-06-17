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В Нальчике благоустраивают общественные территории

В Нальчике благоустраивают общественные территории

17.06.2023 | 19:36
В Кабардино-Балкарии в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в 2023 году запланировано благоустройство 109 дворовых территорий. Работы пройдут сразу в нескольких населенных пунктах республики. Из них 50 дворов отремонтирую в Нальчике, 6 в Нарткале, 8 в Баксане, по 7 в Прохладном и селении Ново-Ивановское, 15 в селении Учебное, по 3 в Тереке и Эльбрусском районе, по 5 в селении Кашхатау и поселке Звездный. На половине объектов работы уже начаты, по оставшимся идет процедура заключения контрактов. На объектах выполнят асфальтирование проездов и тротуаров, расширят проезжие части, установят освещение, скамейки и урны. Для включения дворовой территории в региональный проект необходимо обратиться в местную администрацию муниципального образования, чтобы территорию внесли в муниципальную программу формирования современной городской среды.
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