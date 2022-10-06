В Нальчике благоустраивают дворы

В Нальчике благоустроили дворы в микрорайоне “Горный”. Работы выполнили в рамках федеральной программы по формированию комфортной городской среды.
Один из дворов по проспекту Кулиева еще летом был в выбоинах и ямах. Асфальт оказался основательно изношен, а потому дети выходили играть за пределы придомовой территории. Сегодня здесь заменили асфальтобетонное покрытие и канализационные люки, вместо прежних установили новые бордюры, обустроили парковочные места.
В мэрии столицы республики рассказали, что изначально по федеральной программе в этом году собирались благоустроить только городские скверы. Но затем, благодаря дополнительному финансированию, стали обновлять и другие территории.
К столетию республики капитально отремонтировали главные проспекты Нальчика – Ленина, Шогенцукова, Кулиева – и к тому же дворы домов на этих улицах… Программа по формированию комфортной городской среды рассчитана до 2024-го года. Работы по благоустройству наметили и в других микрорайонах Нальчика.
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