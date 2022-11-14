В Нальчике 6 самозанятых получили гранты по 100 тысяч рублей

Сто тысяч рублей за репост… Сегодня в республиканском центре “Мой бизнес” чествовали победителей очередного этапа конкурса для молодежи. Это ежемесячный розыгрыш, который проводит Минэкономразвития.
Участвовать в нем могут все желающие в возрасте от 14 до 22 лет, зарегистрированные в качестве самозанятых. Нужно в социальной сети “ВКонтакте” подписаться на сообщество “МикроStartUp для самозанятых”, а после на своей странице сделать репост и закрепить на стене запись о проведении акции.
Розыгрыш стартовал в мае. За это время победителями стали 27 человек, в том числе шестеро сегодня. В целом предусмотрено 40 призов, и впереди еще два этапа. Участников готовы проконсультировать в центре “Мой бизнес”.
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