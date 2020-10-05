В Нальчик прибыла паралимпийская сборная России

Паралимпийская сборная страны по стрельбе из лука готовится к Олимпиаде в Токио. На тренировочные сборы приехали больше 20 человек.

Такое событие в столице Кабардино-Балкарии – впервые. Это полномасштабные тренировочные сборы на базе республиканской адаптивной школы. Спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата отмечают: важно не растерять форму до следующих Игр, которые состоятся в августе 21-го года, и не «перегореть».

По признанию спортсменов с ограничениями по здоровью, стрельба из лука помогает им включиться в социум и добиться новых высот в жизни. Российские паралимпийцы будут тренироваться в Нальчике две недели.