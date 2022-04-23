В Нальчик прибыл ретропоезд «Победа»

Сегодня на железнодорожную станцию «Нальчик» прибыл ретропоезд «Победа», сообщает пресс-служба Министерства культуры КБР. Это первый визит в столицу нашей республики специального поезда на паровой тяге, состоящего из уникального, подвижного состава военного времени. Патриотизм выступает в единстве духовности, гражданственности и социальной активности личности, который формируется под влиянием многих факторов. При этом главную роль играет воспитание. Ведь оно всегда оказывало решающее воздействие на становление личности и, соответственно, на благополучие целого общества. С каждым годом всё дальше в прошлое уходят события Великой Отечественной войны, всё меньше остаётся свидетелей тех страшных дней. Очень мало осталось ветеранов, вынесших на своих плечах непомерную тяжесть фронтовых будней, нечеловеческое напряжение сил в обескровленных деревнях, на заводах и железных дорогах. Священный долг современников перед героями Великой Отечественной войны - не забывать о подвигах, которые они совершили, иметь полное представление о трагических и героических страницах Великой Отечественной войны. Такие мероприятия по патриотическому воспитанию позволяют сохранить и передать подрастающему поколению часть великой истории нашей Родины! В этот день на железнодорожном вокзале города Нальчика для ветеранов, жителей и гостей города состоялся праздничный концерт с выступлением творческих коллективов железнодорожников и студентов Ростовского государственного университета путей сообщения и артистов Кабардино-Балкарии.