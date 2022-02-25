Сегодня в Нальчик прибыл передвижной музей «Поезд Победы». Первых посетителей поезда встретили концертной программой, развернутой прямо на перроне вокзала. Участников экскурсии песнями военных лет порадовали ведущие исполнители Кабардино-Балкарии, а также воспитанники музыкальных школ г. Нальчика. В числе посетителей выставки был и министр культуры КБР Мухадин Кумахов. - Проходят годы, десятилетия, а тема Великой Отечественной войны будоражит наши умы. Ведь забыть такое невозможно. Это была страшная война - 27 миллионов людей потеряла наша страна в этой войне. А мирное население Советского Союза испытало на себе все лишения и тяготы военных лет. К сожалению, многие ветераны Великой Отечественной ушли, и их осталось совсем мало. Но такие выставки должны работать постоянно, чтобы нынешнее поколение знало об этом, чтоб мы помнили обо всех ужасах войны. Это память, которая нужна ныне живущему поколению, - отметил Мухадин Кумахов. Экскурсию для гостей провели волонтеры-победы. Экспозиция музея размещена в девяти вагонах. В них представлена история Великой Отечественной войны. Каждый вагон представляет собой отдельный тематический эпизод. Путешествие по поезду начинается в мирное время. Гости видят плацкартный вагон, в котором едут люди, еще не подозревающие о страшных событиях, которые вскоре начнутся. Переходя из вагона в вагон, атрибуты мирной жизни исчезают. Люди едут на войну. Далее следует санитарный вагон, в котором врачи оперируют раненных бойцов на ходу. Страшные преступления того времени показаны в экспозиции «Концлагерь». На протяжении всего путешествия с гостями аудиогид - девушка Лидия, машинист поезда во время Великой отечественной войны. Ощущение движения создают мультимедийные поверхности. Атмосферу дополняет и звуковое сопровождение: лай собак и стук колес. А вот в последний вагон поезда пуст, гости могут присесть, а в окнах увидеть лица тех, кто ценой своей жизни приближал Победу. «Поезд Победы» - первый в мире передвижной музей с эффектом погружения. Технически он очень сложно сделан. Оригинальный свет, театральный звук, вибродинамика. Здесь больше 150 фигур. Больше 4 тысяч оригинального реквизита. «Поезд Победы» начал свое путешествие по стране в октябре 2020 года. За это время его посетили более 230 тысяч человек в России и Республике Беларусь, а маршрут поезда прошел через 85 городов, от Бреста до Владивостока. Поезд пробудет в Нальчике до 27 февраля на железнодорожном вокзале. Посетить его можно бесплатно. Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте поездпобеды.рф, выбрать подходящий город и дату. Несмотря на то, что на сайте поездпобеды.рф закончились билеты, организаторы проекта «Поезд Победы» уверили всех, что каждый пришедший на экскурсию сможет посетить выставку в независимости от наличия билетов.