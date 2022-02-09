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В Нальчик прибудет «Поезд Победы»

В Нальчик прибудет «Поезд Победы»

09.02.2022 | 16:04
Погрузиться в реалистичные картины прошлого поможет «Поезд Победы». Посетить «музей на колесах» можно будет в Нальчике с 25 по 27 февраля. Это проект, который поддержало Минобрнауки России. В главных исторических архивах страны по крупицам собрали уникальные фото- и видеоматериалы, разработали концептуальное и содержательное наполнение. События Великой Отечественной здесь представлены максимально широко, причем на основе достоверных источников, заверяют в ведомстве... 80 различных технических устройств, благодаря световым и звуковым эффектам, воссоздают атмосферу воздушных боев и танковых атак, рисуют картины походной солдатской жизни и спокойного довоенного времени. Это первая в мире инсталляция с эффектом погружения, которую разместили в движущемся составе. Побывать в «Поезде Победы» можно бесплатно. Билет нужно оформить заранее на сайте проекта. Регистрацию открывают за несколько дней до прибытия в каждый населенный пункт. Также потребуется паспорт и QR-код. Тем, кто младше 17-ти, код не нужен.
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