В Нальчик прибудет «Поезд Победы»

Погрузиться в реалистичные картины прошлого поможет «Поезд Победы». Посетить «музей на колесах» можно будет в Нальчике с 25 по 27 февраля. Это проект, который поддержало Минобрнауки России. В главных исторических архивах страны по крупицам собрали уникальные фото- и видеоматериалы, разработали концептуальное и содержательное наполнение. События Великой Отечественной здесь представлены максимально широко, причем на основе достоверных источников, заверяют в ведомстве... 80 различных технических устройств, благодаря световым и звуковым эффектам, воссоздают атмосферу воздушных боев и танковых атак, рисуют картины походной солдатской жизни и спокойного довоенного времени. Это первая в мире инсталляция с эффектом погружения, которую разместили в движущемся составе. Побывать в «Поезде Победы» можно бесплатно. Билет нужно оформить заранее на сайте проекта. Регистрацию открывают за несколько дней до прибытия в каждый населенный пункт. Также потребуется паспорт и QR-код. Тем, кто младше 17-ти, код не нужен.