В Нальчик на отдых приехала вторая группа детей из Херсонской области

Они будут жить в социально-реабилитационном центре «Радуга».
В этот раз гостями республики стали около 40 ребят в возрасте от шести до 17 лет, и из них никто раньше не приезжал в Кабардино-Балкарию. Есть даже те, кто для создания творческой атмосферы взял с собой скрипку. В минувший вторник в Херсонскую область отправилась первая группа отдыхающих, и уже дома они успели поделиться впечатлениями с друзьями.
Отдых организовали по поручению Главы КБР Казбека Кокова в рамках оказания гуманитарной помощи округам Херсонской области. Всего в этом году планируют принять 750 ребят. Им покажут основные достопримечательности, ознакомят с традициями местных жителей, а осенью – когда начнется учебный год – предложат образовательную программу.
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