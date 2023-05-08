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В Нальчик доставили частицу огня из Александровского сада с Могилы Неизвестного солдата в Москве

В Нальчик доставили частицу огня из Александровского сада с Могилы Неизвестного солдата в Москве

08.05.2023 | 22:36
Акция «Огонь памяти» традиционно проходит в канун Дня Победы, причем не только в России, но и в соседних странах. Почетную миссию выполняют активисты ОНФ. В Нальчике лампаду привезли в Атажукинский сад. Именно здесь находится мемориал «Вечный огнь Славы». Прибыл символ из Северной Осетии – от Эльхотовских ворот, где в 42-м шли ожесточенные сражения в ходе битвы за Кавказ. Лампады с огнем с Могилы Неизвестного солдата доставили еще к двум памятникам в столице Кабардино-Балкарии – стеле «Нальчик - город воинской славы» и монументу в честь бойцов 115-й кав_дивизии.   https://t.me/vestikbr
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