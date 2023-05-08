В Нальчик доставили частицу огня из Александровского сада с Могилы Неизвестного солдата в Москве

Акция «Огонь памяти» традиционно проходит в канун Дня Победы, причем не только в России, но и в соседних странах. Почетную миссию выполняют активисты ОНФ.
В Нальчике лампаду привезли в Атажукинский сад. Именно здесь находится мемориал «Вечный огнь Славы». Прибыл символ из Северной Осетии – от Эльхотовских ворот, где в 42-м шли ожесточенные сражения в ходе битвы за Кавказ.
Лампады с огнем с Могилы Неизвестного солдата доставили еще к двум памятникам в столице Кабардино-Балкарии – стеле «Нальчик - город воинской славы» и монументу в честь бойцов 115-й кав_дивизии.
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