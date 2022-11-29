В Нацмузее КБР прошли парламентские Рождественские чтения

Ценности современной молодежи и проблемы духовного выбора… Эту тему обсуждали сегодня в Национальном музее республики в рамках седьмых парламентских Рождественских чтений.
Председатель комитета по образованию, науке и делам молодежи Нина Емузова отметила: символично, что дискуссия проходит в стенах музея – хранилище исторических артефактов, изучая которые, молодежь может понять, что для человека по-настоящему ценно.
Руководитель комитета по культуре, развитию гражданского общества и информационной политике Заурбек Кумалов также говорил о роли музеев в формировании мировоззрения человека.
В беседе участвовали представители Института гуманитарных исследований и самого Национального музея. Они совершили Экскурс в историю, а также рассуждали о том, каким гражданину нашей страны следует быть сегодня и лет через 10.
Здесь же организовали встречу с народным художником Кабардино-Балкарии Алимом Пашт-Ханом. Его выставка сейчас проходит в этих стенах.
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