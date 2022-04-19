В Нацмузее КБР открылась выставка «НАТО. Хроника жестокости»

Сегодня в Национальном музее Кабардино-Балкарской Республики состоялось открытие выставки «НАТО. Хроника жестокости», сообщает пресс-служба Министерства культуры КБР. В выставочных залах первого этажа музея расположена экспозиция демонстрирующая уникальные фотографии, посвященные ключевым международным событиям. В представленных материалах рассказывается о международных конфликтах с участием НАТО – от начала холодной войны до наших дней. Выставка состоит из нескольких разделов, которые рассказывают об американских бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, планах нападения США и их союзников на СССР, разработанных вскоре после Второй мировой войны, локальных конфликтах конца XX – начала XXI века, включая бомбардировки Югославии в 1999 году, войны в Ираке и Афганистане в 2000-е годы, конфликт в Сирии, а также современные события на территории Украины, к которым привело сотрудничество Украины с НАТО. Выставка подготовлена Государственным центральным музеем современной истории России и основана на документальных фотографиях из собраний ТАСС и МИА «Россия сегодня», артефактах и документах, относящихся к периоду холодной войны. Для посетителей выставка будет работать с 19 апреля по 15 мая 2022 года. Вход на экспозицию «НАТО. Хроника жестокости» свободный для всех желающих.