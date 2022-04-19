home
Главная
>
Новости
>
В Нацмузее КБР открылась выставка «НАТО. Хроника жестокости»

В Нацмузее КБР открылась выставка «НАТО. Хроника жестокости»

19.04.2022 | 14:29
Сегодня в Национальном музее Кабардино-Балкарской Республики состоялось открытие выставки «НАТО. Хроника жестокости», сообщает пресс-служба Министерства культуры КБР. В выставочных залах первого этажа музея расположена экспозиция демонстрирующая уникальные фотографии, посвященные ключевым международным событиям. В представленных материалах рассказывается о международных конфликтах с участием НАТО – от начала холодной войны до наших дней. Выставка состоит из нескольких разделов, которые рассказывают об американских бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, планах нападения США и их союзников на СССР, разработанных вскоре после Второй мировой войны, локальных конфликтах конца XX – начала XXI века, включая бомбардировки Югославии в 1999 году, войны в Ираке и Афганистане в 2000-е годы, конфликт в Сирии, а также современные события на территории Украины, к которым привело сотрудничество Украины с НАТО. Выставка подготовлена Государственным центральным музеем современной истории России и основана на документальных фотографиях из собраний ТАСС и МИА «Россия сегодня», артефактах и документах, относящихся к периоду холодной войны. Для посетителей выставка будет работать с 19 апреля по 15 мая 2022 года. Вход на экспозицию «НАТО. Хроника жестокости» свободный для всех желающих.
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных