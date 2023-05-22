В Нацмузее КБР открылась выставка ко Дню памяти адыгов

Помимо фондовых экспонатов, здесь представлены работы современных мастеров декоративно-прикладного искусства. Это изделия из дерева, чеканка, арджены, а также графические произведения. Особое внимание привлекают артефакты из раздела «Археология».
Под стеклом – уникальные предметы, найденные в ходе раскопок: орудия труда, домашняя утварь, украшения… Не менее интересно рыцарское обмундирование адыгского воина. Представленная на выставке кольчуга изготовлена в 17-18-м веках.
Ознакомиться с выставкой в Национальном музее республики можно будет до середины июня.
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